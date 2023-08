Un bateau échoué au milieu de l'estuaire de la Gironde secouru par l'hélicoptère Dragon 33

Le téléphone de l'hélicoptère Dragon 33 reçoit lundi 21 août après midi, un appel peu banal du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Nouvelle Aquitaine : un bateau taxi s'est échoué sur un banc de sable dans l'estuaire de la Gironde, entre Pauillac et Saint Estèphe. Selon le pilote du bateau le banc de sable n'était pas répertorié.

La marée étant descendante à ce moment là, aucun bateau ne peut venir chercher l'homme et ses sept passagers, des touristes en excursion, dont deux personnes âgées et une enfant de 7 ans. C'est donc l'hélicoptère Dragon 33 qui se rend sur place. Si dans un premier temps un hélitreuillage a été envisagé, le banc de sable était finalement suffisamment large pour permettre à l'appareil de se poser. L'opération de sauvetage s'est déroulé rapidement, et sans aucun soucis.