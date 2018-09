Bayonne, France

Il avait déjà décroché un titre mondial chez les + de 85 ans, en 2016, à Umag en Croatie. Ce dimanche 30 septembre, il a remis ça, sur cette même terre battue croate. Le coup droit d'Henri Crutchet ne flanche pas avec les années ! Le tennisman bayonnais vient donc de s'offrir un nouveau sacre mondial après 5 matches (et les 2 premiers, il n'a laissé aucun jeu à ses adversaires). En finale, il a sorti l'Américain Joseph Russel, 2-6 / 6-4 et 10-6 dans le super tie-break, et après s'être blessé en cours de partie après une chute.

Ce tennisman hors-pair fait la fierté de son club (le TC Aviron Bayonnais) et de son président Xabi Valdivielso qui salue le "côté guerrier" d'Henri Crutchet. "Il a une vingtaine de titres nationaux à son actif et nous épate toujours ! C'est un véritable passionné, qui vient 2 à 3 fois par semaine au club. Un sportif de haut niveau -il est breveté d'Etat 3ème degré- qui connaît parfaitement son corps". Un grand sportif qui a aussi joué à la pelote (il a dû arrêter à cause d'une blessure à une main) et au rugby (à Clermont-Ferrand), et continue donc à faire des prouesses raquette en main. Il est même double champion du monde, puisqu'il a aussi décroché le titre en mixte en Croatie !

"C'est notre Henri national, notre mascotte. Il est impressionnant" - Xabi Valdivielso, le président du TC aviron Bayonnais Copier