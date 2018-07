Lorient, France

Ce sera loin d'être une finale de coupe du monde comme les autres pour Jessica et Jean-Philippe. D'abord, évidemment, la France devient championne, ce 15 juillet 2018. Mais surtout, c'est ce jour-là qu'a choisi leur petite Lilwen pour pointer le bout de son nez. Une naissance surprise puisque le bébé n'était attendu qu'une semaine plus tard dans la famille.

C'était le 5ème but !

Pas de match sur écran géant... mais en salle de travail !

Jean-Philippe n'avait pas vraiment d'aller à l'hôpital ce jour-là. "On devait préparer la chambre de la petite. Et évidemment regarder la finale sur écran géant". Finalement, Jessica, sa compagne, a des contractions le matin. Direction la maternité de Lorient. "On s'est dit, une semaine d'avance... c'est bon !".

Mais Lilwen a décidé d'arriver plus vite que prévu. Et même très vite ! "On lui avait dit de rester sage pour voir le match. On l'a vu ! Mais au coup de sifflet final, la poche des eaux s'est percé et huit minutes après, elle était là !" raconte la maman.

"On aurait pu l'appeler Victoire !"

Finalement, le prénom n'a pas changé. La petite fille s'appelle Lilwen. Mais la surprise ne fait pas de doute pour les parents : "dans 20 ans, ce sera peut-être elle en équipe de France féminine !" imagine Jessica.