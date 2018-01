La petite Roxy est née il y a dix jours, dans ce site animalier entre Perpignan et Narbonne.

Sigean, France

Elle s'appelle Roxy, et elle est en pleine forme. Ce bébé girafe est né le 12 janvier dernier au sein de la Réserve africaine de Sigean (Aude). Fleur, sa maman, se porte aussi à merveille.

Le site animalier situé entre Perpignan et Narbonne se félicite de cette naissance dans un communiqué : "Entre tétées et découverte de son environnement, Roxy ne ménage pas sa curiosité. Mais comme tout bébé, elle est vite fatiguée et préfère parfois rentrer se reposer."

Les visiteurs de la réserve auront peut-être la chance d'assister à ses premières sorties, si la météo le permet dans les prochains jours.