VIDEO | Un bébé girafe naît devant les visiteurs au Safari de Peaugres

Les visiteurs du Safari de Peaugres n'en revenaient pas samedi dernier: ils ont pu assister à la naissance de Nafasi, un bébé girafe de Rothschild.

Un bébé girafe de Rothschild a vu le jour samedi après-midi, devant les visiteurs du parc. Après 15 mois dans le ventre de sa mère, cette petite femelle, baptisée "Nafasi" a d'abord fait une chute de 2 mètres de haut, car les girafes mettent bas debout.

Nafasi va bien. Elle mesure déjà 1m80.

Nafasi, la chanceuse

Nafasi veut dire "chance" en Swahili, car les girafes de Rothschild sont une espèce menacée. Elles vivent en Ouganda et au Kenya. On en compterait moins de 1.600 à l'état naturel.

"Chance" aussi parce que sa mère a bien failli mourir en 2013: elle souffrait d'une fracture de la mâchoire et ne pouvait plus s'alimenter normalement.

Premiers pas

Les soigneurs du Safari de Peaugres ont filmé les premières minutes de Nafasi.