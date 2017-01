Un bébé koala est né au zoo de Beauval

Il a longtemps été le symbole du zoo parc de Beauval très longtemps avant l'arrivée des pandas géants : le koala. Un bébé est né il y a quelques jours. Il s'appelle Tinaroo. Il n'y avait plus eu de naissance de koalas à Beauval depuis 3 ans.

Les premiers koalas sont arrivés en 2002 au parc de Beauval par le zoo américain de San Diego, coordinateur international de l’espèce en parc zoologique. C'est la 8ème naissance de koalas depuis 15 ans. Le bébé koala est né, il y a quelques jours. Il s'appelle Tinaroo, c'est le nom d'un village australien dans le Queensland. Il pèse 580 grammes. Il n'y avait plus eu de naissances de koalas à Beauval depuis 3 ans. Le zoo-parc du Loir-et-Cher est toujours le seul en France à accueillir ce petit marsupial.

Le bébé Koala est resté 5 à 6 mois dans la poche de sa maman. Il commence à en sortir. C'est une crevette, de la taille d'un haricot. Il sort de la poche et il y retourne bien au chaud - Rodolphe Delord, le directeur de Beauval

Rodolphe Delord, le directeur de Beauval, sur la naissance du bébé Koala Partager le son sur : Copier

Tinaroo pèse 580 grammes - zoo de Beauval

Le zoo de Beauval accueille aujourd'hui 8 koalas (7 adultes et un bébé). Il n'y en a pas d'autres en France. Hors Australie, il y a 70 koalas qui vivent dans les zoos du monde entier. C'est une espèce menacée. Un koala dort 20h sur 24h. Il ne mange que des feuilles fraiches d'eucalyptus, le zoo s'approvisionne en Grande Bretagne et chez des horticulteurs en Sologne qui les cultivent spécialement pour eux, cela coûte au zoo de Beauval 150.000 euros par an.