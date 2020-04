Un bébé nait à Lesneven pour la première fois depuis 10 ans

Il était visiblement pressé de voir le monde... et n'a pas attendu d'arriver à la maternité pour pointer le bout de son nez : un bébé est né à Lesneven dimanche matin. C'est le premier depuis 2010 !

A l'heure où les bébés ne naissent plus dans des choux mais à la maternité, de nombreuses mairies ont rangé leur registre des naissances au fond d'un placard. À Lesneven, il a fallu le dépoussiérer : dimanche, à 4h55, un petit garçon a pointé le bout de son nez.

Le petit Timéo n'a pas attendu que ses parents arrivent à la maternité. Et c'est le premier bébé né dans la commune depuis 2010. Le nouveau-né et sa maman vont bien, et pour l'occasion, la ville de Lesneven a offert un cadeau de naissance : un ourson en peluche.