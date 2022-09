Un bébé nait dans un bus à Toulon

Un jeune chauffeur de bus de 25 ans a aidé une maman a accoucher lundi dernier, dans la ligne 9. Une petite Orianna est née, et elle se porte bien.

C'est un évènement bien inhabituel qui est survenu lundi matin dans un bus de Toulon. Une future maman n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital Sainte-Musse pour accoucher. Alors que le bus de la ligne 9 arrivait à son terminus, le chauffeur Nabil Boushaba est interpellé par le mari d'une passagère. "Il arrive vers moi et me dit que sa femme est en train d'accoucher ! J'étais paniqué... je ne savais plus quoi faire", raconte le chauffeur âgé de 25 ans.

C'est ma première naissance, je n'avais jamais vu ça ! -Nabil Boushaba, le conducteur du bus

Le jeune chauffeur a géré la situation en attendant les secours : "La maman était en plein milieu du bus, debout, accrochée sur les sièges d'à-côté. J'ai vu la tête du bébé qui commençait à sortir. J'ai parlé avec la dame pour la tranquiliser. On a parlé jusqu'à ce que le bébé sorte. On l'a couvert avec une serviette. C'était un moment plein d'adrénaline. C'est ma première naissance, je n'avais jamais vu ça !"

Une petite fille, Orianna, est née sans difficulté. Aujourd'hui, tout le monde se porte bien !

Le réseau Mistral salue le sang-froid de son chauffeur qui est venu en aide à toute la petite famille.