Un bébé né à Lorraine TGV

Il était pressé d'arriver et c'est d'ailleurs dans un TGV qu'il a poussé son premier cri !

Un bébé est né dimanche matin, en gare de Lorraine TGV, dans un train qui reliait Paris à Strasbourg.

Les contractions de la maman ont obligé à un arrêt prolongé à Louvigny le temps de l'accouchement.

Les pompiers sont arrivés sur place peu après 8h00. Ils ont pu prendre en charge la maman et son bébé et les transporter jusqu'à la maternité de Metz-Mercy.

