Un bébé phoque échoué à Hossegor recueilli à l'aquarium de Biarritz

Biarritz, France

C'est de saison. Chaque année en début d'hiver, les jeunes phoques quittent leur mère et doivent apprendre à se débrouiller seuls. Mais ils sont nombreux à être chahutés par les tempêtes en mer et à venir s'échouer épuisés sur les côtes landaises et basques. C'est ce qui est arrivé à cette bébé phoque, petite femelle de 2 ou 3 mois. Elle a été récupérée ce jeudi par la police municipale d'Hossegor qui a alerté l'Aquarium de Biarritz. Elle ne pesait que 16,9 kg (pour 101 cm) alors qu'elle devrait en faire le double. Depuis elle est soignée à l'Aquarium biarrot, elle a déjà repris des forces.

Si jamais vous trouvez un bébé phoque sur une plage, surtout ne l'approchez pas de trop près et n'essayez pas de le toucher, prévient l'équipe de l'Aquarium de Biarritz. Et signalez-le aux pompiers, ou à l'Aquarium biarrot (05.59.22.33.34).