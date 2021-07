Un bébé phoque vient de naître à Marineland Antibes

Le zoo de Marineland accueille une nouvelle naissance : un bébé phoque, né durant week-end dernier, et qui tète déjà goulûment sa maman !

Une nouvelle naissance à Marineland © Radio France - ©Marineland - C.Martin

« Il montre d’excellents signes de vitalité. Il a perdu son lanugo (le duvet des nourrissons), ce qui est tout à fait normal pour un phoque, et a déjà fait le grand plongeon ! », s’est réjouie Katia Granger, responsable des pinnipèdes et des cétacés, rappelant que les équipes vétérinaires et animalières du zoo se relaient quotidiennement pour s’assurer de la bonne santé et du bien-être du petit et de sa maman.

8 kilos

Les équipes l’attendaient de pied ferme, mais le petit chiot tardait à faire son apparition. C’est finalement samedi matin que le bébé phoque, qui pèse 8 bons kilos, est né, en pleine forme.

Les bébés phoques doivent apprendre à être autonomes très tôt, ce qui n’est pas le cas des bébés otaries, qui tètent et restent dans les nageoires de maman plus longtemps. Beaucoup plus aquatique que l’otarie, le bébé phoque rejoint l’eau quelques heures seulement après la naissance et ne tète que 1 mois.

Le zoo annonçait la naissance de Picasso, un bébé otarie de 7 kilos, fin mai dernier.