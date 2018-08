Palavas-les-Flots, France

Des pêcheurs amateurs ont découvert une drôle de prise au bout de leur ligne dimanche au large de Palavas les flots : un bébé requin bleu d'une quarantaine de centimètres s'est pris dans l'hameçon.

"Une espèce protégée"

Les pêcheurs l'ont remonté délicatement dans une épuisette avant de le relâcher "ce requin est remonté à la surface en même temps qu'on remontait nos appâts, il n'y avait pas de maquereaux au bout et il s'est pris dans les lignes d'hameçon. On s'est demandé quel poisson c'était, on pensait un conque, mais c'était un petit requin bleu, un poisson magnifique de 40 à 60 centimètres. On l'a remis à l'eau aussitôt car c'est une espèce protégée en voie de disparition" raconte un des pêcheurs Christophe Roque

Christophe Roque "nous l'avons remis à l'eau, c'est une espèce protégée" Copier

"Une espèce totalement inoffensive"

Cette pêche n'est pas exceptionnelle mais c'est une bonne nouvelle sur la santé de la Méditerranée ajoute Christophe Roque : "les requins il y en a partout dans toutes les mers, mais là c'était magnifique, une espèce à voir dans son milieu naturel, totalement inoffensive, ce n'est pas les Dents de la mer. Cela montre une qualité des eaux, il faut continuer de protéger notre environnement et cette belle Méditerranée"

Christophe Roque "continuons de protéger la Méditerannée" Copier