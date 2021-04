Dordogne : il recherche la famille Martinez qui a vécu dans sa maison et y a laissé toutes ses affaires

Fabrice a retrouvé plus de 150 documents dans son grenier à Bergerac.

Lucien, Dolorès, Philippe, Brigitte et Dominique Martinez. Voilà les noms des cinq personnes qui ont vécu dans la maison qu'occupe aujourd'hui Fabrice à Bergerac. À son arrivée en 2014, ce Bergeracois nettoie son grenier et y trouve des cartons qu'il pensait être de vieilles poubelles. Après avoir commencé à évacuer ces "déchets", Fabrice aperçoit une photo. Il s'intéresse alors davantage à ces "trois ou quatre" cartons et se rend compte qu'à l'intérieur se trouvent des dizaines de documents d'une famille Martinez : des passeports, des carnets de chèques, des cartes postales, des photos, des lettres ou encore des livrets scolaires.

Grâce aux nombreux documents, Fabrice a pu reconstituer l'historie de toute la famille © Radio France - Thibault Delmarle

De l'Algérie à Nouméa en passant par Albertville et Bergerac

Pendant plusieurs semaines, il épluche tous ces documents et réussit finalement à retracer une partie de la vie de cette famille. D'après ses recherches le père, Lucien est né en 1932 à Alger, sa compagne Dolorès en 1933. Ils ont eu trois enfants en Algérie : Philippe, en 1954, Dominique en 1955 et Brigitte en 1959. D'après toutes les photos recensées il sait à quoi ressemble chacun des membres de la famille et connait même leur niveau scolaire "Brigitte avait de très bonnes notes !" affirme Fabrice, "Philippe était en échec scolaire, il a très vite travaillé". Le père, Lucien, était informaticien, un poste très rare à l'époque. La famille arrive dans les années 1967-68 à Marseille avant de s'établir deux ans à Albertville où Lucien travaille pour les transports "La Tarentaise".

Dolorès et Lucien, les parents de la famille. © Radio France - Thibault Delmarle

En 1972, la famille Martinez quitte la Savoie pour rejoindre Bergerac et sa poudrerie, là aussi pendant deux ans. C'est à cette période que la famille occupe la maison dans laquelle elle abandonne ses documents. Lucien travaille à la poudrerie en tant qu'informaticien toujours. La famille loge dans cette grande maison qui appartenait à l'entreprise. Dans les documents qu'il trie, Fabrice se rend compte que la famille a beaucoup voyagé notamment en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. C'est d'ailleurs dans cette ville que Fabrice perd la trace de la famille Martinez, il possède une lettre dans laquelle le père, Lucien, postule dans une entreprise de Nouméa.

Aujourd'hui, ce Bergeracois espère retrouver l'un des membres de cette famille Martinez pour lui remettre ces documents.

Cette histoire est la vôtre ? Vous pensez connaître cette famille ? Contactez-nous : thibault.delmarle@radiofrance.com . Nous vous mettrons en relation avec Fabrice.

La maison occupée par les Martinez de 1972 à 1974. © Radio France - Thibault Delmarle