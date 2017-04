EXCLU. Un Berrichon finaliste du concours de Thomas Pesquet et bientôt lauréat ?

Thomas Pesquet devrait choisir ses deux coups de cœur mercredi 12 avril 2017. En janvier, il a lancé un concours d’écriture : il fallait écrire la suite du Petit Prince, de Saint-Exupéry, sur une page environ. Un Berrichon pourrait être choisi, comme vous le révèle en exclusivité France Bleu Berry.

Dans l’espace, "il y a une dimension de rêve qui est énorme" confie Diego Gernais. Celui qui "adore" Saint-Exupéry, "aime" écrire et "aime" l’espace ne pouvait pas rêver mieux que ce concours, alliant ces trois éléments. Argument supplémentaire, l’histoire demandée était courte, et lui n’arrive pas encore à écrire des romans.

En janvier, le Poinçonnois a vu passer une publication sur la page Facebook de Thomas Pesquet : l’astronaute français lançait un concours d’écriture, dans lequel les participants devaient imaginer la suite des aventures du Petit Prince, sur une huitième planète. Voyant le thème, "je me suis dis que j’allais trouver quelque chose à écrire", continue Diego.

Une histoire de moutons qui détruisent leur planète

Mais l’auteur amateur n'a pas vraiment imaginé la suite de l’histoire. Il a préféré créer une huitième planète, qui s’insérerait entre la sixième et la septième, donc que le personnage visiterait juste avant de venir sur la Terre.

"Je suis allé sur la piste des moutons" explique l’auteur de 23 ans, qui a souhaité rester fidèle à l’histoire originale, et notamment au symbole du mouton, jamais assez bien dessiné et restant toujours à imaginer. Un symbole très connu grâce à la célèbre requête "dessine-moi un mouton".

Diego Gernais a cependant été davantage porté par l’esprit grégaire de l’animal que par ses aspects poétiques. "J’en ai mis trois, ils détruisent leur planète sans réfléchir. Ils se suivent les uns et les autres", détaille-t-il, "le Petit Prince va essayer de les en dissuader, mais il se rend compte que c’est peine perdue".

Une histoire très empreinte des considérations écologiques des années 2010, mais qui "ouvre sur quelque chose de très positif" selon lui, "vers de l’espoir" : le prince va espérer trouver mieux du côté des Terriens.

La dernière phrase du Petit Prince, c’est de se dire "j’espère que sur la Terre au moins ils sauront comprendre que leur bien le plus précieux, c’est l’endroit sur lequel ils habitent". - Diego Gernais, finaliste du concours de Thomas Pesquet

Illustration de l'histoire de Diego Gernais écrite pour le concours de Thomas Pesquet - Diego Gernais

L’histoire du Poinçonnois pourrait être lue depuis la station spatiale internationale

Sur plus de 8.400 histoires envoyées aux organisateurs du concours dans le cadre de la mission Proxima, celle du jeune animateur en centre aéré est arrivée parmi les 50 finalistes. Mercredi 12 janvier, Thomas Pesquet devrait annoncer ses deux coups de cœur, un français, un international, et lire leur histoire depuis la station spatiale internationale où il est en mission. "Je pense que ça me permettrait d’avoir peut-être plus confiance en moi", confie timidement le jeune homme, qui a tout de même déjà remporté un prix national de poésie lorsqu’il était lycéen.

Ça me ferait énormément plaisir. Même, plus que du plaisir, peut-être un peu de bonheur. La sensation de flotter. - Diego Gernais, jeune Poinçonnois

Si son histoire n’est pas un coup de cœur mais fait tout de même partie des dix lauréates, Thomas Pesquet l’annoncera depuis la station également. Diego sera ensuite invité à des conférences en rapport avec l’espace.

Mais "quoi qu’il arrive, le fait d’avoir participé, c’est déjà génial", assure-t-il, beau joueur. Pour lui, le Petit Prince, "c’est un peu des lignes de conduites à suivre pour vivre, des façons de réfléchir, de penser, garder un maximum d’objectivité sur ce que l’on voit, sur ce qui se passe, et ne pas tomber dans des préjugés ou dans des facilités".