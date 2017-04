Un berrichon parmi les 10 gagnants du concours de Thomas Pesquet sur le Petit Prince

L’astronaute français Thomas Pesquet a dévoilé en vidéo depuis la station spatiale internationale, les noms des deux lauréats du concours d’écriture sur le Petit Prince. Le jeune Diego Gernais, originaire du Poinçonnet (Indre) fait partie des dix meilleurs finalistes.

Il ne remporte pas le concours, mais son texte a été retenu parmi les dix meilleurs mondiaux ! Comme France Bleu Berry vous le révélait en exclusivité ce mercredi matin, le jeune Diego Gernais, 23 ans, originaire du Poinçonnet, dans l’Indre, avait été retenu parmi les 50 finalistes. Ce concours visait à imaginer, sous la forme d’une nouvelle, la suite du Petit Prince de Saint-Exupéry.

L’astronaute français Thomas Pesquet, à l’origine du projet, a dévoilé dans un message vidéo enregistré depuis la Station Spatiale Internationale, la liste des deux lauréats, l’un pour la catégorie « France », l’autre pour la catégorie « International ». Si notre berrichon ne remporte pas le concours, il fait partie des dix finalistes. Un grand bravo à lui !

Son texte intégral dévoilé

Les organisateurs du concours ont publié sur leur site l’intégralité des dix textes primés. Nous reproduisons ici celui de Diego Gernais.

Texte de Diégo GERNAIS - 23 ans - Le Poinçonnet :

Alors qu'il volait en direction de la Terre, le petit prince décida de faire escale sur l'astéroïde B331. Il s'agissait d'un énorme cailloux gris sertit d'une petite tache de verdure dont les reflets chlorophylle étaient si lumineux que le petit prince en fut émerveillé. Auprès de ce coin d'herbe se tenaient trois bêtes aux pelages blancs comme la neige.

- Bonjour, êtes-vous un bélier ? demanda le petit prince à celle qui était au centre du groupe.

- Je ne suis pas un bélier, bougonna-t-il, mais un mouton. Un bélier aurait des cornes, et je n'en ai pas.

- Veuillez m'excuser mais il y a bien longtemps, un explorateur avait fait escale sur ma planète et m'avait décrit un bélier. Vous lui ressemblez. Dans l'idée de faire bonne impression, le petit prince décida de flatter l'étrange trio :

- Votre herbe est magnifique, son vert est aussi éclatant que les pétales de ma rose.

En mangeant si vite vous n'aurez bientôt plus d'herbe et ce sera la fin de votre planète

- Notre herbe est délicieuse ! répliqua le mouton de droite. Sur ces mots, les trois moutons plongèrent sur l'herbe et en dévorèrent gloutonnement les brins. Ils la mâchèrent longtemps puis se redressèrent pour respirer, hors d'haleine.

- Mais enfin, en mangeant si vite vous n'aurez bientôt plus d'herbe et ce sera la fin de votre planète ; votre propre fin.

- Balivernes, répondit le mouton du milieu, il y a toujours eu de l'herbe et il y en aura toujours. Les arbustes reviendront.

- Les arbustes ?

- Oui, ils poussaient sur notre planète à l'époque de nos aïeux. Quand le dernier ancêtre est partit nous les avons tous mangés.

- Ils étaient si bons, renchérit le mouton de droite.

- Mais il vous faut cultiver vos terres et entretenir votre herbe. L'un de vous doit réagir, fit remarquer le petit prince au mouton de gauche.

- Et pourquoi me priverais-je en travaillant, répondit-il, alors que tous les moutons de cette planète continueraient à manger l'herbe ? Si ce doit être ma fin, je compte bien profiter de mes derniers instants. Les moutons replongèrent. Le petit prince resta pensif un moment. Le soleil se couchait et les brins d'herbe ressemblaient à de petites langues de feu sur le dos d'une planète calcinée. Il déclara :

- Le mouton aime suivre et être suivi. C'est pour cela qu'il ne sait qu'imiter les siens. Mais je prouverai qu'un mouton peut penser par lui-même. Un jour, j'aurai un mouton, et je lui apprendrai à être le maître de son destin. Alors, le petit prince s'envola pour la Terre, espérant profondément qu'il ne s'agirait pas, comme ici, d'une planète éphémère.

Le jeune homme avait annoncé dès mardi sur son compte Facebook faire partie des 50 finalistes du concours.