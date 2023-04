Un bijou d'exception créé par une joaillière d'Évreux pour une chasse au trésor

Le signet d'Albéric, marque-page en or et serti de quinze diamants, d'une valeur de 2.500 euros est l'œuvre de la bijoutière-joaillière ébroïcienne Claire Cachelou. Le bijou, réplique mise au goût d'un marque-page médiéval, donne ses lettres de noblesse au marque-page, généralement "un bout de papier avec de la pub" sourit Claire Cachelou, "ici, c'est avec des diamants" car "c'est un objet qui va être à gagner lors de la chasse au trésor, la notion du précieux devait absolument apparaître". Le marque-page est composé de plusieurs éléments, notamment de fils d'or et des empreintes ont été réalisées avec des feuilles. "J'ai pris le végétal" explique la maître artisane et "je l'ai laminé avec une cire. Cette cire a pris l'empreinte de la feuille et le résultat en or a gardé ce côté veiné". Un clin d'œil de la feuille d'arbre, à la feuille, a page.

La maquette du marque-page et de son écrin, trophée de la chasse au trésor de Benjamin Reynes © Radio France - Laurent Philippot

Stéphane Novat, lapidaire ébroïcien, a lui travaillé la pierre -une améthyste- qui se trouve en haut du marque-page, "en lui amenant un petit côté suifé mais brillant pour que, quand le marque-page effleurera le livre, elle ne risque pas de l'agresser. J'ai arrondi les arêtes et on a vraiment l'impression qu'elle est du XIe siècle" sourit-il.

L'améthyste sera positionnée au sommet du marque-page © Radio France - Laurent Philippot

Mettre en valeur le patrimoine normand

Cette création est une façon de mettre en avant les métiers d'art et le patrimoine normand. "ça fait plus de vingt ans que je travaille dans ce sens" justifie Claire Cachelou qui a déjà une quinzaine de commandes de ce type, notamment pour les 1100 ans de la Normandie ou les 100 ans du Titanic.

Elle n'a pas hésité une seconde lorsque Benjamin Reynes, le créateur de la chasse du trésor, lui a commandé ce bijou. Le doctorant en littérature médiévale avait lancé une première chasse au trésor réservée à ses étudiants de deuxième année de licence, c'est sa première chasse au trésor grand public. "On est à l'époque moderne, on st en 2023. le descendant de Guillaume le Conquérant a appris qu'il était le dernier descendant. Il est professeur d'histoire et décide de lancer une chasse au trésor sur la Normandie autour de son patrimoine, de son histoire, de sa littérature et de ses arts" explique-t-il.

Benjamin Reynes, Claire Cachelou et Stéphane Novat dans la salle d'exposition de l'atelier Clarat © Radio France - Laurent Philippot

Benjamin Reynes promet plusieurs mois de recherche pour espérer mettre la main sur le précieux bijou car "les énigmes sont faites pour donner du fil à retordre aux chercheurs et aux chercheuses". Il y a onze énigmes à résoudre, mais "pas besoin de faire de déplacement en Normandie" et une contremarque sera cachée quelque part "sur un terrain public en Normandie" détaille-t-il. Le trésor est officiellement présenté ce mercredi 19 avril à 17h30 à la maison des Champs de Pierre Corneille à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Les inventeurs pourront alors se lancer dans la chasse au trésor Le signet d'Albéric .