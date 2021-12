Un bisou pour le Nouvel An ? "Oui mais qu'à ma moitié !"disent les Toulousains

Un réveillon festif, mais pas trop... En Haute-Garonne, le préfet a décidé la fermeture des bars à 2h, la fermeture de la place du Capitole et les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique. Et chez vous, le gouvernement et les experts scientifiques le répètent : il faut aérer, se tester et éviter trop d'embrassades pour le réveillon. De là à oublier le bisou sous le gui ou un verre à la main aux douze coups de minuit ? France Bleu Occitanie a posé la question dans les rues de Villefranche-de-Lauragais.

"Le bisou le bisou"

Résultat : c'est le "baiser" à la façon des Inconnus, dans le film "Les Trois Frères" qui l'emporte. Un baiser un peu forcé, et seulement à sa moitié...

"Je suis en couple, donc ça sera à mon conjoint et tranquille, sans cérémonial", ou encore "seulement à mon épouse, je ne prends pas de risque", ou "uniquement à ceux qui vivent avec moi toute la journée oui, et c'est tout", nous dit-on majoritairement. Certains quand même, vont craquer : "Oui un bisou, c'est trop beau, il ne faut pas que cela se perde pour la nouvelle année", lance France. "Je suis avec des gens que j'aime donc oui", dit de son côté Franck. Quant à Marie, elle a peut être trouvé la parade : "Je l'enverrai en soufflant !"