Un bistrot de quartier berruyer reçoit (par erreur) les honneurs du guide Michelin

Le Bouche à oreille, simple bistrot de quartier sans prétention, situé dans un quartier résidentiel de Bourges, s'est retrouvé pendant plusieurs jours dans la liste des restaurants étoilés au guide Michelin. La patronne a apprécié le coup de pub.

Combien de restaurants s'appellent "Le bouche à oreille" en France ? Un certain nombre sans doute, et cette homonymie est à l'origine d'une drôle de confusion. Pendant plusieurs jours, le Bouche à oreille, situé au numéro 7 de la route de la chapelle à Bourges, figurait dans la liste des restaurants classés une étoile sur le site du guide Michelin, à la place d'un autre établissement, portant le même nom, également situé rue de la chapelle, mais cette fois en région parisienne, dans l'Essonne, sur la commune de Boutervilliers.

Le site de Michelin mentionnait deux adresses étoilées à Bourges : le Cercle et le Bouche à oreille © Radio France - Sarah Tuchscherer

Plat du jour à dix euros

Le Bouche à oreille de Bourges n'a pourtant rien d'un restaurant gastronomique. L'établissement tenu par Véronique Jacquet est un sympathique bistrot de quartier, ouvert tous les midis, et qui accueille une clientèle essentiellement composée d'ouvriers : "L'esprit ici, c'est que la porte est ouverte à tout le monde. On fait une cuisine rapide, maison, buffet à volonté, plat du jour, dessert". Le tout pour une dizaine d'euros.

Véronique, la patronne et sa cuisinière, Pénélope. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une clientèle de fidèles

Cette histoire, c'est un bon coup de pub, mais pas question pour Véronique de changer de façon de travailler : "Je continuerai à travailler comme avant", affirme la patronne. Ca tombe bien, car la formule convient très bien à ses clients, comme José, artisan : "Je viens ici chaque fois que je suis sur un chantier pas trop loin. Véro accueille ses clients avec une grande chaleur. On n'a même plus envie de partir !" Manuel est tout aussi enthousiaste : "Si on vient là, c'est qu'il y a une raison. Elle est gentille". Quand on lui demande si la nourriture est à la hauteur d'un restaurant gastronomique, le maçon jette un œil à son assiette de lasagnes et répond : "Non, un restaurant étoilé et de la cuisine traditionnelle pour ouvriers, ça n'est quand même pas pareil".

Le nom du "Bouche à oreille" de Bourges a été effacé du site de Michelin ce mercredi. Contacté par France Bleu Berry, l'éditeur du fameux guide rouge n'a pas souhaité répondre à nos questions.