Un boa constricteur retrouvé dans la cour d’une école près d’Amiens

Drôle de découverte pour un employé communal de Talmas au nord d’Amiens. Le 24 juillet, il est tombé sur un serpent alors qu’il s’occupait des espaces verts de l'école de ce village d’un peu plus de mille habitants. Un établissement occupé, malgré les vacances scolaires, par les enfants du centre de loisirs.

« J’ai voulu tirer sur un bout de bois mort, c’était un serpent ! »

C'est André Nocq, agent territorial qui s’occupe des espaces verts et de l’entretien à Talmas, qui est tombé sur la bête, heureusement avant l'arrivée des enfants du centre aéré : « Cela s’est passé un matin juste avant 7 heures. En nettoyant un massif, j’ai voulu tirer sur un bout de bois mort… mais c’était un serpent ! J’ai tiré sur la queue, il s’est retourné. Je pense qu’il a eu autant peur que moi : il est parti se réfugier un peu plus loin. J’ai tout de suite appelé les pompiers. Il fallait agir rapidement, les enfants du centre aéré allaient arriver. J’avais une binette dans les mains, au pire des cas, il aurait pris un mauvais coup : _j’aurais préféré le frapper plutôt qu’un enfant soit blessé_. D’après les pompiers, il faisait environ 1,20 m. C’était une belle bête. »

Le reptile a finalement été capturé par les pompiers. Il a été identifié comme étant un boa constricteur.

Une prise en charge par le zoo d’Amiens

Le boa a été confié au zoo d'Amiens à la demande de la préfecture de la Somme. Ses salariés cherchent maintenant à identifier le propriétaire du serpent qui pourrait s'être échappé ou avoir été volontairement abandonné. Le zoo a publié un message sur les réseaux sociaux.

Le zoo d'Amiens se voit régulièrement confier des serpents ou des tortues par les autorités ou par des particuliers explique Pierre Bouthors, le chargé de communication du parc : « Une trentaine de tortues de Floride nous ont été données pas des particuliers au cours du dernier trimestre. Mais on nous emmène aussi des serpents. Ce sont des animaux achetés en animalerie dans le meilleur des cas, ou qui peuvent parfois être issus de trafics. Les gens se rendent compte que c’est beaucoup plus difficile à gérer que ce qu’ils imaginaient. En tant que parc zoologique, nous préférons que ces animaux-là nous arrivent plutôt qu’ils soient relâchés dans la nature : ils peuvent être dangereux pour l’homme mais aussi causer des dommages écologiques. Ils n’appartiennent pas à nos écosystèmes locaux et peuvent les bouleverser complètement. Notre travail est aussi de sensibiliser le public, de lui apprendre à ne pas céder à des tentations. Il vaut mieux _bien réfléchir au préalable et ne pas acheter ces types d’animaux si on n’est pas capable de s’en occuper_. »

Pierre Bouthors est chargé de communication au parc zoologique d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

La taille et les caractéristiques physiques comme la taille du boa constricteur retrouvé à Talmas n’ont pas été communiquées pour que le propriétaire, s’il se manifeste, puisse attester que l’animal est bien le sien.