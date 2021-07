PHOTOS - Un boa de plus de deux mètres en liberté dans le quartier Russan à Nîmes

Il y a de quoi faire des bonds ! Dans le quartier Russan-Terres de Rouvière, à Nîmes, tout le monde ne parle que de lui ce mardi matin : un serpent de plus de deux mètres est en liberté dans le secteur. "Pas de panique ! Elle est impressionnante mais totalement inoffensive et je l’ai nourrie il y a peu de temps, indique son propriétaire. En revanche elle pourrait effrayer le voisinage. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir diffuser l’information au plus vite pour avertir nos voisins de bien vouloir appeler les pompiers si jamais ils la voient. Ils sont au courant et sauront quoi faire. "

C'est une femelle. Un boa colombien. Elle fait presque 2,50m, pèse environ 10kg et sa couleur est beige foncé avec des motifs sur le dos.

En l'absence du propriétaire, c'est sa mère qui s'en occupe. Or, cette fois, elle n'aurait pas ou mal refermé le terrarium après avoir changé son eau. Le serpent est parti faire l'école buissonnière, en profitant d'une fenêtre laissée ouverte pour les chats.

"Elle est d'un tempérament très calme. Mais ça reste un serpent, explique Mickaël Camps, le propriétaire. Il y a des règles : ne pas s'approcher de la tête. Moi, elle ne m'a jamais mordu. Elle n'a pas de venin. Elle ne cherchera pas à étrangler quelqu'un ni un animal. Elle n'ira pas chercher plus gros comme proie qu'un rat ou un petit lapin".

"Il ne faut pas essayer de la toucher. Elle est en état de stress, elle n'est pas dans son environnement connu. Elle peut avoir très peur, et donc chercher impressionner. Elle ne va pas essayer de mordre. Il faut juste l'observer, la suivre, et ensuite appeler les pompiers". Mickael Camps, le propriétaire du boa

Le boa de Mickaël Camps, recherché dans le secteur de Russan à Nîmes - Mickaël Camps