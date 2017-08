Un bol breton à 220 millions d'euros !

Après avoir mis en déroute les Guingampais lors de sa première apparition en ligue 1, Neymar continue de faire parler de lui en Bretagne. A Quimper, une boutique a mis en vente un bol breton avec, à la place des traditionnels prénoms, le nom du footballeur brésilien.

Pas de bol pour celles et ceux qui souhaitaient s'offrir le récipient à l'effigie de Neymar, il a déjà été vendu. L'étiquette indiquait 220 millions d'euros, clin d'oeil au coût du transfert du Brésilien au Paris Saint-Germain.

"Elle l'a payé 8€50 en réalité"

Malgré ce prix exorbitant, le bol a trouvé preneur au bout de quelques semaines. "C'est une dame qui l'a acheté, elle cherchait un cadeau original pour son beau-fils... Elle l'a payé 8€50 en réalité !" sourit Maëva, vendeuse à la boutique Art de Cornouaille à Quimper. La farce a été réalisé avec la complicité de la faïencerie de Pornic en Loire-Atlantique. "Les noms sur les bols sont peints à la main, on peut leur demander celui que l'on veut" explique Maëva. Le magasin quimpérois a déjà commandé des bols originaux par le passé, notamment un bol "On attend pas Patrick ?" au moment de la sortie du film Camping 3 et un bol "Marie-Francine", comme celui visible sur l'affiche du film du même nom. L'idée fait en tout cas parler au sein de la clientèle et aussi sur les réseaux sociaux.

Le magasin Art de Cornouaille a déjà prévu de commander de nouveaux bols Neymar. Ils devraient être disponibles à la mi-septembre.