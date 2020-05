Un "bolide" a traversé le ciel et ébloui de nombreux Varois

Un "bolide" a traversé le Var dans la nuit de samedi à dimanche. Il était 00h51 précisément quand de nombreux Varois ont vu dans le ciel une très grosse étoile filante. Le "bolide" est nom scientifique de cette météoroïde de très grande taille qui produit une traînée lumineuse longue et intense en pénétrant dans l'atmosphère. Un phénomène assez rare qui a suscité des dizaines de commentaires sur les réseaux sociaux.

Une traînée visible 4 ou 5 secondes

Nelly circulait en voiture à hauteur de La Valette quand elle a assisté au phénomène : "J'étais avec mon mari quand j'ai vu cette lumière dans le ciel. J'ai d'abord cru que c'était une étoile filante mais elle a commencé à grossir. C'est devenu _une grosse boule verte qui tombait en direction de la ville de Toulon_. C'était très impressionnant car ça a duré 4 ou 5 secondes. Je ne crois pas aux OVNI mais j'avoue que je me suis posée la question" conclue la Toulonnaise dans un éclat de rire.

Un phénomène venu de loin

Il ne s'agissait pas d'un OVNI mais d'un "bolide", "un objet qui vient de la ceinture d'astéroïde ou d'un peu plus loin" explique Pierre Giacomoni, président du Club d'Astronomie Véga d'Ollioules. "C'est un caillou, qui peut faire quelques centimètres ou plusieurs kilomètres et qui se consume en pénétrant dans l'atmosphère" poursuit le passionné.

André Cassèse, président de l'Observatoire d'astronomie de Rocbaron, précise le phénomène : "Comme ce météore est plus gros, il brille plus intensément et laisse une grande traînée lumineuse dans le ciel... comme un flash éblouissant. _Ce n'est pas fréquent de voir des "bolides"_, 4-5 fois par an, pas plus."

Ce phénomène, immortalisé dans les Pyrénées par Eric Castaings photographe professionnel, a également été vu en Espagne.