Un bombardier américain sorti de terre, 77 ans après son crash près de Nancy

Après près de trois semaines de recherches dans un champ au sud de Nancy, les moteurs d’un B-24J Liberator, un bombardier lourd américain à quatre moteurs, apparaissent distinctement. Les fouilles archéologiques sont financées par le Pentagone et confiées à une société Britannique.

Plus de 77 ans après le crash, le Pentagone a mis en place un programme de recherche systématique des soldats américains disparus. Des preuves d'identification de deux membres de l'équipage sont recherchées.

Beaucoup de métal et deux pièces de monnaie. © Radio France - Thierry C

Les fouilles d'une durée totale de quatre semaines avec des moyens importants : une 15aine d'archéologues professionnels et bénévoles britanniques - mais aussi australiens et italiens - sont sur place et ont déjà localisé les trois moteurs et une partie du cockpit.

Pour la maire de la commune de 250 habitants, Brigitte Meyer, ces fouilles sont importantes « c’est une partie de l’histoire du village » avec ce crash de l'avion américain à 22H30, le 16 septembre 1944.

Des fouilles au milieu d'un champ, à proximité du village. © Radio France - Thierry C

La cérémonie de ce jeudi 11 novembre 2021 à Bainville-aux-Miroirs sera particulière car si elle commémore l’armistice du 11 novembre 2018, les archéologues britanniques qui travaillent pour le compte du Pentagone viendront se recueillir avec les élus sur une stèle en mémoire des six victimes du crash de la Seconde Guerre mondiale érigée en 1997.

Des archéologues emmenés par Tim Fletcher et financés par l'armée américaine. Après plusieurs jours de fouille, des éléments caractéristiques apparaissent : « Dans ce gros trou, nouveau avons la partie du fuselage et coté moteur, c'est très bien conservé, pas de rouille, l'huile et le fuel les a préservé »

Un travail méticuleux avec n discipline quasi militaire. © Radio France - Thierry C

Le bombardier américain s'est crashé avec 8 américains à bord. Deux soldats ont déployé leur parachute et ont été sauvés et il reste deux corps disparus et tout laisse à penser qu'ils sont encore sous terre et une recherche ADN devrait pouvoir permettre de les identifier formellement. L'objectif est de pouvoir les identifier mais pour l'heure les spécialistes qui reviennent d’Australie s’en remettent aux analyses en laboratoire avant de tirer toute conclusion.

Un bombardier américain abattu par erreur en Lorraine par des soldats américains basés à Lebeuville. L’avion devait ravitailler la résistance en Alsace aux environs de Strasbourg le 16 septembre 1944.

Les morceaux de métal et les ossements sont triés et répertoriés. © Radio France - Thierry C