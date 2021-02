Un Bordelais décroche le plus gros gain de l'histoire des paris sportifs

902 779 euros ! Un gain inédit dans l'univers des paris sportifs et c'est un joueur bordelais qui le décroche ! Le week-end dernier, il a parié sur une série de matchs nuls, et uniquement des nuls, pour la 21e journée de Bundesliga et le sort lui a - presque entièrement - donné raison.