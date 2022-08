Un boucher de Haute-Loire s'envole pour les championnats du monde de boucherie en Californie

"On s'attend à un grand show à l'américaine" sourit Mickaël Chabanon. Derrière l'étale de sa boutique flambant neuve du Puy-en-Velay, le boucher de 39 ans, dans son tablier noir orné d'un col tricolore, ne réalise pas vraiment : "On verra quand on y sera, mais je pense qu'une fois là-bas, la pression va commencer à monter. C'est les Etats-Unis, tout est démesuré !"

Avec les sept autres membres de l'équipe de France Boucherie, Mickaël Chabanon s'envolera le 25 août pour la Californie et sa capitale, Sacramento. Le temps de s'acclimater. Les "World Butchers' Challenge" se dérouleront le 3 septembre, au centre du parquet de la Golden 1 Center, la salle de l'équipe de basket-ball des Kings. À l'américaine.

La salle de l'équipe de basket-ball des Sacramento Kings où se dérouleront les championnats du monde de boucherie

Après son titre de meilleur Ouvrier de France en 2018, Mickaël Chabanon rejoint l'équipe de France. Trois ans plus tard, il remporte les championnats d'Europe de boucherie à Clermont-Ferrand en 2021, mais les championnats du monde, c'est encore autre chose. "Personnellement, j'y vais surtout pour me dépasser et observer ce que font les autres. Il faut être curieux et ouvert. [...] Dans ce métier, on apprend tout le temps et ça c'est plaisant."

Les règles de la compétition

Réservé et souriant, Mickaël Chabanon met sa vie privée de côté pendant deux ans pour se préparer aux mondiaux. Il se rend plus d'une trentaine de fois à Paris, les week-ends, pour s'entrainer avec l'équipe de France. Un mal nécessaire pour sortir du lot face aux meilleurs bouchers du monde : "L'épreuve est chronométrée, 3h15. Il doit y avoir pas moins de 500 kilos de viande à préparer. Une demi-vache, un demi-porc, six volailles et un agneau." Le tout à présenter sur une table de sept mètres de long. Ensuite, seront jugés le goût, la présentation, l'originalité, la créativité et l'innovation.

"En France, nous avons la particularité d'aller chercher toutes les petites pièces de viande dans une carcasse, chose que les autres équipes ne font pas" détaille Mickaël Chabanon. Il ne nous livrera pas d'autres secrets, c'est une compétition après tout. "Après, les classiques, ça reste les classiques s'amuse-t-il. La côte de bœuf à la française, forcément on va la présenter." Une viande dénervée, tendre, puis remise en forme et ficelée, un atout de maître dans la manche des Bleus pour espérer remporter un deuxième titre mondial, après la victoire en 2016.

La liste des 14 pays représentés pour l'édition 2022 du World Butcher's Challenge: Allemagne, Australie, Brésil, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles et Portugal.