Un boulanger azuréen en finale du concours national de la baguette tradition

Il est boulanger-pâtissier à Saint-André de la Roche, et surtout il est en finale du concours national de la meilleure baguette de tradition française! L'Azuréen Antoine de Meyer représentera la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 au 18 mai.

C'est le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui accueillera le concours, organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Tout cela dans le cadre de la Fête du Pain.

Chaque candidat disposera de six heures pour fabriquer, sur place et devant le public, 40 baguettes de tradition française. Le jury retiendra six candidats qui se retrouveront le 18 mai, lors de l’épreuve finale, pour se disputer le titre!