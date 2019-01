Un boulanger creusois reverse 1 euro au Secours Populaire pour chaque galette vendue

Dun-le-Palestel, France

"Parce qu'être dans la galère ça peut arriver à n'importe qui, je joue la carte de la solidarité cette année", lance Francis Dallot au milieu de son fournil. Le boulanger est installé à Dun-le-Palestel depuis plus de 10 ans, et chaque année il met un point d'honneur a innover côté fèves pour l'épiphanie. "J'ai fait les monuments creusois, les différents sports, les pompiers locaux, et bien _cette année j'aide une association_", raconte l'artisan.

Cette fèves représente un puzzle de 6 pièces © Radio France - Nina VALETTE

Non pas une, ni deux mais trois raisons d'acheter une galette

Frangipane, pomme, framboise, poire-chocolat, cette année le boulanger creusois ne va pas changer sa recette. La différence sera plus dans la fève : "j'ai choisi six fèves en forme de puzzle, et elles sont françaises puisqu'elle viennent de Grenoble", annonce fièrement Francis Dallot. A l'heure ou plus de 90% des fèves sont fabriquées en grande série en Asie, c'est un vrai choix.

Mais la solidarité ne s'arrête pas là pour Francis. L'artisan a opté pour ce petit morceau de porcelaine et pas un autre pour d'autres raisons ; "L'entreprise qui fabrique ces six fèves _emploi des personnes en réinsertion_. Ça permet donc à des gens de travailler". Et pour terminer, le boulanger a décidé de reverser 1 euro au Secours Populaire, dès l'achat d'une galette. Chaque année, Francis Dallot écoule entre 800 et 1000 galettes, ce qui promet un beau chèque à la fin du mois.

Du coté du Secours populaire, la participation du boulanger, le seul dans le département cette année, est une aubaine, "Ça nous permet d'aider les 250 bénéficiaires, sans solliciter nos bénévoles" explique Lucile Périot membre du bureau de l'association à Gueret.