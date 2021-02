Un boulanger d'Audincourt candidat à Koh-Lanta

Allez Hervé !! Tous le nord Franche-Comté est déjà prêt à l'encourager. Artisan Boulanger à Audincourt, Hervé Comte, 44 ans, fait partie des vingt candidats sélectionnés pour la prochaine saison de Koh-Lanta. Tournée en Polynésie française en novembre dernier, elle commencera le 12 mars prochain sur TF1.

Boulanger à Audincourt, Hervé Comte (ici dans Toc Toc les croissants en mai 2014) fait partie des vingt candidats sélectionnés pour la prochaine saison de Koh Lanta sur TF1 © Radio France - Stéphane Veaux

Artisan boulanger, Hervé Comte est le patron de deux boulangeries pâtisseries. Il travaille soixante heures par travail et a préparé l'aventure Koh-Lanta avec beaucoup de motivations. " Je fais de la course à pied une fois par semaine, de la musculation quatre fois par semaine avec des abdos tous les jours. J'ai un tout petit défaut : je suis maniaque", explique le candidat.

Des sauts dans la piscine avec un sac

Hervé Comte a essayé d'anticiper les épreuves pour être prêt au maximum. " Tout ce qui me passe par la tête pour Koh-Lanta, j'ai essayé de le faire jusqu'à sauter dans la piscine avec le sac. Je me suis entraîné à faire des nœuds dans tous les sens. Je me suis amusé à faire une maquette de radeau pour voir la configuration qui irait mieux dans l'eau", décrit le boulanger d'Audincourt. Il a aussi une ligne de conduite à défendre. " Je n'aime pas faire les choses au hasard surtout quand on peut les prévoir". On lui souhaite de recevoir un maximum de totems des mains du présentateur vedette Denis Brogniart et d'aller le plus loin possible... jusqu'aux poteaux ?