Un boulanger rouennais livre sa recette de la galette des rois

Rouen, France

Cette année, vous allez devenir à coup sûr le roi de l'épiphanie ! Christophe Créssent, meilleur ouvrier de France et boulanger à Rouen vous donne la recette de la frangipane.

Une succession de couche

La première étape et sûrement la plus importante, c'est celle de la pâte. Il faut parvenir à créer une sorte de mille-feuille. " Il y a en dessous une couche de pâte, au milieu une couche de beurre et par dessus une couche de pâte, puis on allonge et on repli l'ensemble de manière à créer une succession de couche beurre-pâte", détaille Christophe Créssent, le meilleur ouvrier boulanger de France.

Le beurre est enfermé entre deux couches de pâte. © Radio France - Romain Chevalier

Lors de la cuisson ce mille-feuille va tout simplement gonfler grâce à la fonte du beurre.

"Un quart de chaque"

C'est ensuite le moment d'attaquer l'intérieur de la galette avec la frangipane. Ce mélange à base notamment de poudre d'amande. Et pour les quantités c'est très simple :" On met 100 g de poudre d'amande, 100 g d’œuf, 100 de beurre 100 g de sucre."

Du rhum pour amplifier le goût

Le boulanger y ajoute également une pointe d'alcool : " Un rhum qui a vu le tonneau bien-sûr, avec une belle couleur caramélisée ". Le but est simple, égayer les papilles.

Ça aide à apporter des parfums, à amplifier le goût de la galette, celui de la frangipane."

Pour la frangipane, laissez la galette une quarantaine de minutes au four. © Radio France - Romain Chevalier

Ça y est, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à enfourner une quarantaine de minutes à 200 degrés. Et pour savoir si elle est réussie, il n'y a qu'une seule chose à faire.....la déguster !