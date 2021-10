Un Breton fait pousser un potiron géant après avoir reçu deux graines des Etats-Unis

Pour faire pousser un potiron géant dans son potager, il faut d'abord, ça parait tout bête, une graine. La graine ! "Pour avoir la bonne graine, il faut qu'elle soit sélectionnée, ça se fait au fil des ans", explique Olivier Reux qui a commencé à s'intéresser aux gros légumes en voyant des reportages à la télé sur le sujet. "Et la bonne graine, on ne la trouve pas partout, c'est bien cela le problème. On peut l'acheter mais elle assez chère et on n'est pas forcément sûr du résultat".

Deux graines ont traversé l'Atlantique

Alors, l'an dernier, Olivier a "tout simplement" demandé à un producteur américain de lui donner des graines. "Il m'a envoyé seulement deux graines en direct des Etats-Unis, je n'avais pas trop le droit à l'erreur", sourit le jeune Breton. Résultat : un premier potiron de 160 kg a grossi dans le potager de Plumaudan l'an dernier. "A partir de ce spécimen, j'ai récupéré des graines en sélectionnant une fleur mâle et une fleur femelle". Et ça a donné ce gros potiron de 230 kg que vous pouvez admirer sur ce cliché fourni par Olivier.

Impressionnant, non ? - DR

Loin du record

"J'espérais encore plus gros mais les conditions météos n'ont pas été au rendez-vous", avoue Olivier. Il est vrai qu'on est encore loin du record de France qui avoisine les 900 kg.

Le potiron géant d'Olivier Reux ne va pas terminer dans une assiette. "J'ai vais le sculpter pour Halloween". On a hâte de voir le résultat.