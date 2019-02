Un Breton lance le pastis... breton !

À la tête d'une petite entreprise familiale spécialisée dans les spiritueux et basée à Dinan dans les Côtes-d'Armor, Laurent Jouffe a osé l'inimaginable : revisiter LA boisson anisée du sud de la France ! Par Toutatis ! "C'est une interprétation par un Breton d'un breuvage qui vient effectivement du sud", explique ce Breton pur jus.

On a voulu donner quelque chose qui avait un peu de puissance tout en étant fin et délicat, un produit qui ressemble à notre région et au caractère fort des Bretons."