Un Breton s'offre la décapotable du "Gendarme de Saint-Tropez"

Il est fier et il a le sourire mais il tient à rester anonyme. Un restaurateur de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) vient de s'offrir la voiture décapotable conduite notamment par Michel Galabru dans "Le gendarme de Saint-Tropez". Le véhicule, une Oldsmobile de F-85 Cutlas avait été mis en vente le jeudi 25 mars par un garagiste de Grigny dans la région lyonnaise.

La voiture a été repeinte en bleu. - Garage AMG Sport

Vendu 28.500 euros, le véhicule américain affiche 108.500 km au compteur. La voiture, repeinte en bleue, alors qu'elle était blanche dans le film, a été acquise par la société de production pour les besoins du film. La plaque d'immatriculation a par ailleurs été conservée.

"J'étais réveillé de bonne heure dimanche à cause du décalage horaire et j'ai regardé le journal. J'ai vu que cette voiture était en vente. J'ai appelé et j'ai été le premier à faire une offre sérieuse !" se réjouit le commerçant malouin. "Depuis la parution dans les journaux, le garagiste est très sollicité et il reçoit des appels de collectionneurs prêts à dépenser trois fois plus que moi," s'amuse le nouvel acquéreur.

Retourner à Saint-Tropez pour une photo-souvenir

Ce "cadeau" a un sens tout particulier pour le commerçant breton. "C'est un clin d’œil à mon parrain. Il y a quelques années, un matin pour rigoler, nous sommes allés tous les deux sur la promenade du Sillon à Saint-Malo pour faire la circulation. Il m'a dit que ce serait bien d'avoir l'uniforme et la voiture du gendarme de Saint-Tropez pour avoir l'air de vrais gendarmes. Quand j'ai vu l'article dans le journal, j'ai craqué en cinq secondes," raconte-t-il.

La voiture sera livrée dans le courant de la semaine prochaine, mais elle n'a pas vocation à rester dans un garage. "Elle va rouler tous les jours, mais mon envie c'est d'aller à Saint-Tropez dès que ce sera possible pour prendre une photo d'elle devant la gendarmerie !"