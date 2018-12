Un Breton se fait tatouer un portrait de Jean Lassalle

"Le bonhomme me paraît sympathique". Philippe n'a pas hésité. Il apprécie Jean Lassalle et a décidé, vendredi 21 décembre, de se faire tatouer son portrait. Il ne s'agit pas d'une photo classique du député des Pyrénées-Atlantiques, mais d'une caricature signée du dessinateur Marsault. La maison d'édition du dessinateur, Ring, a publié la photo du tatouage sur sa page Facebook. La photo a été partagée des centaines de fois.

Je l'ai fait par rapport à ce geste qu'il a fait à l'Assemblée nationale en enfilant son gilet jaune" - Philippe

Philippe n'en est pas à son premier tatouage. Il en déjà quinze sur le corps. Celui représentant Jean Lassalle, il l'a fait sur le mollet. Ce Breton apprécie l'ancien candidat à l'élection présidentielle et ses coups d'éclat. "Par exemple, quand il s'est mis à chanter à l'Assemblée nationale, ça m'a bien fait rire. C'est quelqu'un qui me paraît sympathique, qui défend ses valeurs. Il n'y a pas de message politique dans ce tatouage, c'est le côté humain de Jean Lassalle qui me plaît."