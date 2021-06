Jérémy Desdouets, un coureur de trail originaire du Morbihan, vient de parcourir, en courant, les 2.100 kilomètres du "sentier des douaniers" entre le Mont Saint-Michel et Saint-Nazaire. Il est le premier à établir ce record.

Il court les 2.100 km du GR34 entre le Mont Saint-Michel et Saint-Nazaire en 27 jours

Il a couru 2 100 kms en 27 jours 11 heures et 35 minutes

Jérémy Desdouets aura mis moins de 30 jours pour parcourir, en courant, les 2.100 kilomètres du GR 34, le sentier des douaniers entre le Mont Saint-Michel et Saint-Nazaire. Ce spécialiste du trail, âgé de 30 ans et originaire d'Hennebont dans le Morbihan, est le premier à établir un record pour le "sentier des douaniers". Il est arrivé ce vendredi soir à Saint-Nazaire après très exactement 27 jours, 11 heures et 35 minutes. A l'arrivée, épuisé, il a versé quelques larmes puis a demandé sa compagne en mariage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A l'arrivée, il a demandé sa compagne en mariage © Radio France - Anne Patinec

à réécouter Le GR34 en courant, Jérémy Desdouets défie les 2000km du littoral breton

Entre 60 et 90 kilomètres par jour

Pour y parvenir, il aura couru entre 60 et 90 kilomètres par jour, en fonction du dénivelé. Autrement dit, l'équivalent de deux marathons par jour pendant quatre semaines.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette course était aussi le moyen pour lui de collecter des fonds pour soutenir la SNSM.