Steven Walpole, vétérinaire à Bricquebec dans la Manche, a trois patries. Né en Belgique, il est citoyen britannique et vit en France depuis 32 ans. Trois pays qui font partie des quatre encore en lice dans le mondial 2018 de football en Russie. Il a choisi son favori !

Bricquebec, France

Steven Walpol en sourit : "C'est sûr, je vais être en finale" ! Ce Britannique, très Belge et pas mal Français aussi, puisqu'il y vit depuis 32 ans, vétérinaire à Bricquebec dans la Manche, a l'embarras du choix pour les deux demi-finales de la Coupe du monde de football en Russie. France-Belgique a lieu mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg, et Croatie-Angleterre mercredi 11 juillet.

"Soit je soutiens l'Angleterre, parce que je suis citoyen britannique, soit la Belgique, car j'y suis né et ma mère est belge, et à défaut... ça ne me déplairait pas que les Français gagnent aussi !"

France-Belgique ? Avantage diables rouges

Né d'un père britannique et d'une mère belge, il est marié à une Belge. Pour la demi-finale France-Belgique, il a choisi son favori... et ce n'est pas son pays d'adoption.

"Toute la famille belge a débarqué à la maison, on va être une quinzaine pour le match. C'est le débarquement, avec beaucoup de bière - belge bien sûr. Donc je ne peux que soutenir la Belgique !"

Evidemment, Steven Walpole voit bien une victoire des Belges, "les plus braves des gaulois, comme disait Jules. Jules César !" Et en finale, entre Belgique et Angleterre - une victoire croate n'est semble-t-il pas une option... - son coeur balance : "Là je ne saurais vraiment pas choisir. Que le meilleur gagne !"