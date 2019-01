Un burger gilet jaune à déguster à Nîmes

Nîmes, France

Avez-vous déjà mangé un gilet jaune ? Ou plutôt un "Gilles & John", le nouveau burger du restaurant Bar Joe à Nîmes. Sa recette est aussi surprenante que son nom : un pain à burger jaune (préparé à base de colorant alimentaire), une sauce lacrymogène au poivre, un steak rond-point, des oignons crus du potager de l'Elysée et la touche finale : sa sauce CRS (Crème, Ricotta, Saint-Moret).

"Ça fait beaucoup rire les gens, c'est une façon de dédramatiser les événements. En plus, les retours sont positifs et les clients apprécient le produit", explique Louis Carrier, le patron du Bar Joe, "depuis le début de la semaine, ça fait le buzz et les gens veulent le goûter". Près du comptoir, Hervé vient d'en commander un. Il croque dedans : "comme d'habitude, c'est excellent. Et puis, ça me fait plaisir de manger un gilet jaune", avoue-t-il, "j'en ai un peu marre de les voir".

Le "Gilles & John" est à retrouver jusqu'à dimanche soir, au tarif de 9.5 euros.