Un bus collector qui circulait à Toulouse dans les années 1960 refait surface

Après 44 ans d’absence, un bus Chausson est arrivé ce mardi 2 mars en porte-char cette semaine au dépôt de bus de Langlade, au sud de Toulouse. En provenance de Labarthe-Inard dans le Comminges où un particulier l'avait aménagé comme bureau-caravane, il vient compléter la collection de bus vintage des années 60 de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine des Transports Urbains et Interurbains de Toulouse (ASPTUIT).

Le bus est arrivé en camion porte-char depuis le Saint-Gaudinois. - ASPTUIT

Un bus avec un conducteur et un receveur

L'ancêtre de Tisséo et de la Semvat, la STCRT (Société de Transports en Commun de la Région Toulousaine) disposait de 41 autobus Chausson, acquis entre 1962 et 1965. Après avoir été réformés en 1976, ces bus-là avaient été envoyés à la casse, rachetés par d'autres réseaux ou comme celui-là acquis par des particuliers. Un seul exemplaire avait été conservé au dépôt de Langlade comme souvenir. Il a été soufflé par l'explosion voisine d'AZF en septembre 2001.

Le bus sauvegardé en service commercial dans les années 60, ici l'arrêt place des Carmes. - ASPTUIT

Ce modèle vert et crème, repeint en rouge brique en 1969, avait la particularité d'avoir d’une cabine de receveur, celui qui vendait les tickets et vérifiait la validation, située à l’arrière du bus. À l'époque, ce receveur commandait aussi l’ouverture et la fermeture des portes en donnant un signal sonore au conducteur. Les voyageurs montaient à l'arrière et sortaient à l'avant, ou au milieu.