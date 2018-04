On connaissait les dauphins et les phoques, mais là c'est un fait très exceptionnel. Un cachalot a été aperçu ce mardi à environ 500 mètres au large des côtes landaises, vers Messanges. Le patron du bâteau l'Arc en Ciel, immatriculé à Capbreton, a filmé la scène.

Messanges, France

Drôle de scène ce mardi matin au large des côtes landaises. Franck Duhaa, patron-armateur de l'Arc-en-Ciel et ses deux employés partent pêcher la sole, le turbotin et la daurade au large de Messanges. Ils sont en train de poser les filets, quand ils croisent la route d'un cachalot. Une situation inédite aussi près de la côte, raconte Franck Duhaa : "On croyait que c'était un tronc d'arbre et puis on a vu un gros cachalot."

Un cétacé de plus de 15 mètres

A bord, c'est la surprise. "On n'en avait jamais vu d'aussi près et aussi près du bord, explique Franck Duhaa, il n'avait rien à faire là au bord, à dix mètres de fond. Et il allait vers la côte". D'après lui, ce cachalot venait certainement chercher à manger : "Il y a beaucoup d'anchois en ce moment. Il était là pour manger, ou alors il était désorienté, un peu comme les baleines des fois."

L'équipage a tenté de lui faire faire demi-tour, mais "c'est tellement gros. Il faisait quinze à vingt mètres. Nous, en comparaison le bateau fait douze mètres de long. Donc, on est petit à côté !" Franck Duhaa qui ne cache pas son étonnement : "C'est impressionnant, on n'a jamais pu voir la tête, ni la queue sortir de l'eau. On voyait vraiment que le corps..."

Après une demi-heure à regarder le mammifère marin , l'Arc-en-Ciel est reparti : "On avait notre journée de travail." Quant au cachalot, il est finalement est reparti au large.