VIDEO - Un café pour câliner des chats a ouvert à Montpellier

Les clients peuvent câliner les chats, mais attention, ce ne sont pas des jouets non plus

Montpellier, France

Dès le passage de la porte d'entrée, on voit courir des petites boules de poils entre les jambes des personnes attablées. Ici, le petit Mozart s'est endormi dans les bras d'un homme buvant son café, là, la jeune Opale joue avec un garçon pendant que sa sœur ronronne sur le canapé.

Le petit café de Gema et Bruno financé grâce à une cagnotte en ligne, a ouvert ses portes ce lundi 25 février dans le centre de l'Ecusson rue de la Carbonnerie à Montpellier. Le concept : profiter d'un petit moment autour d'un thé, d'un café ou encore d'un brunch en compagnie des maîtres des lieux qui ne sont autre que les chats.

Pouvoir câliner des chats quand on ne peut pas en voir un chez soi

Une idée qui arrive tout droit du japon, afin de relaxer et apaiser les travailleurs, et qui, peu à peu, trouve son public en France. _"J__e trouve ça sympa en plus les chats ça apaise les gens"explique Jade. "Je suis étudiante et j'habite dans une cité universitaire et c'est très difficile d'avoir un chat dans ces conditions"_ continue Sara tout en caressant un chat sur ses genoux.

Pour le moment, seulement cinq chats habitent le café : deux Européens Mozart et Velvet, deux Maine-Coon Opale et Ocarina ainsi qu'un Persan nommé Opium. Les deux chats Européens appartiennent à l'association Les Patounes du cœur tandis que les trois autres sont la propriété de Gema et Bruno.

Le café est déjà victime de son succès, obligé par moments de refuser des clients. Mais qui dit monde dit forcément stress supplémentaire pour les chats. Il faut rappeler que ce café c'est avant tout, leur endroit et non pas un zoo. Un lieu où les félins sont rois et où il vaut mieux ne pas trop les embêter.

Quelques règles à respecter avec les chats

Bruno, "papa" des matous et propriétaire du café : " Ici on est dans la maison des chats, c'est un lieu qui leur est entièrement dédié. C'est fatiguant pour eux quand on a beaucoup de monde comme ça dans la journée. On a également essayé de donner des notices aux parents pour encadrer les enfants parce que finalement c'est eux qui les fatiguent le plus, même si l'on est très contents de voir des enfants dans notre café."

Bientôt, la famille chat compte va s'agrandir avec de nouveaux matous et se proposera comme vitrine d'adoption pour les associations.

A savoir : des mesures d'hygiène pour éviter les maladies pour les chats sont imposées aux clients : chaussettes ou sur chaussures obligatoires, gel antiseptique sur les mains, cuisine interdite aux félins et salle réservée aux chats (repos / litière / etc...)

© Radio France - Charlotte Bartczak

