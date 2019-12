Un calendrier de l'Avent géant rapproche les habitants d'un village

Les habitants de Claret ont apporté gâteaux et et boissons pour passer la soirée

En novembre dernier, la mairie de Claret propose à ses habitants d’organiser un « calendrier de l’Avent grandeur nature ». Tout le monde pouvait participer et déposer sa « candidature » à la mairie, les heureux gagnants ont ensuite été tirés au sort. Le 17 décembre, c’est Alice, buraliste qui recevait : « La mairie a proposé à tous les commerçants, je ne me voyais pas refuser. Ça permet de nous rapprocher des clients et les gens entre eux ».

Sur une table, sortie pour l'occasion, les habitants ont déposé des jus, du vin chaud et de la fougasse, le tout fait maison …. Et tout le monde se régale. Les parents sont venus avec leurs enfants, qui jouent ensemble. Floriane, 11 ans, est ravie de participer : « C’est chouette, j’adore le concept. Je joue avec mes amis et je mange, j’ai aussi rencontré de nouvelles personnes ». Les enfants se rassemblent devant un parchemin où sont écrites les paroles de « Petit Papa Noël ». Ils entament en cœur la comptine, c’est devenu une tradition depuis le premier soir de décembre.

Les enfants se mettene à chanter, c'est devenu une tradition depuis le 1er décembre Copier

Un calendrier qui rapproche les habitants

Ce 17 décembre, ils sont une trentaine devant le tabac d’Alice. Pour Nadine Beurroies Mateo, adjointe à la Culture, ce calendrier est une vraie réussite. « Tout le monde ramène à manger et à boire, c’est très convivial. » Laurent, lui, a organisé la soirée du 10 décembre : « On avait une bétonnière coupée en deux dans laquelle on a fait du feu, c’était très chaleureux », se réjouit-il. Une idée qui a eu du succès, ils étaient une cinquantaine ce soir-là. Laurent s’était porté volontaire par curiosité et pour rencontrer de nouvelles personnes : « On voit des personnes qu’on ne voit pas d’habitude, c’est super dans un village où le lien social est très important. »

Un sentiment partagé par Christine, elle est là ce soir un peu par hasard. « Je rentrais de la maison de retraite, je suis passée devant et je suis venue. » Pour elle, ces soirées permettent de garder le lien avec ses voisins : « On se croise moins l’hiver que l’été. Sans le calendrier on serait chez nous, les pieds devant la cheminée. »

Un village déjà bien vivant

Si Claret a décidé d'organiser ce "calendrier de l'Avent grandeur nature", c'était d'abord pour innover, mais aussi apporter un peu de chaleur humaine pendant l'hiver. Pour le premier adjoint, c'est déjà le cas toute l'année. "A chaque fête institutionnelle, on organise un repas ou une activité", tient à préciser Philippe Tourrier. Que ce soit le 14 juillet ou le 1er mai, les Clarétains se retrouvent toujours pour déjeuner ensemble et partager du bon temps. Des activités, qui permettent de garder une bonne ambiance dans le village. "On s'entend bien, donc on a moins de problème de voisinage par exemple", sourit l'adjoint.

La ville de Claret a toujours été très dynamique Copier

Les retours des habitants et des commerçants sont excellents, la mairie compte donc bien recommencer l'année prochaine.