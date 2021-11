Un calendrier intergalactique Star Wars pour le personnel de l'hôpital de Valenciennes

Grâce aux personnages de la 501e légion de l'association Star Wars et Quentin Hubert, étudiant à Rubika, l'hôpital s'est téléporté dans une galaxie très, très, lointaine. Résultat un calendrier insolite pour les plus de 5000 salariés au front depuis 2 ans contre le Covid. Que la force soit avec eux.

Un calendrier qui commence par un rappel des épisodes précédents, 1, 2, 3 et 4 comme dans chaque opus de la saga de Lucas avec ce légendaire texte qui défile. Il est question ici de mener "une guerre sanitaire avec un virus jusqu'alors inconnu qui se propage sur la planète terre (...) au cours de cette bataille les soignants repoussent 4 vagues (...) mais le brasier n'est pas totalement éteint" .

Pour mener ce combat, l'hôpital de Valenciennes a donc invité la 501e légion de l'association Star Wars, et cette fois, les troupes ne se sont pas déployées que dans le service pédiatrie mais partout dans l'établissement. Jusque sur son toit, où on les voit en février sur l'hélistation avec des brancardiers et le chef des urgences derrière un vaisseau spatial.

Calendrier Star Wars de l'hôpital de Valenciennes © Radio France - RBV

En mars l'empereur Palpatine est transporté en fauteuil roulant par un soignant, alors qu'un "gunner" prend les manettes du poste de sécurité en avril, on découvre plus loin le président de la commission médicale d'établissement en pleine conversation avec Dark Vador devant le hall de l'hôpital gardé par des stormtroopers. Dans la lingerie c'est Ben Solo qui récupère en octobre sa tenue noire, bref ils sont partout jusqu'à la maternité où Dark Vador observe un papa avec son bébé.

Et on a vraiment l'impression d'y être, car Quentin Hubert étudiant à Rubika la grande école du numérique de Valenciennes a récrée l'univers Star Wars en 3 D pendant 3 mois. Un challenge "très très amusant" pour le fan de Jedi.

Un calendrier offert à tous les salariés

Une belle aventure aussi pour la légion qui intervient depuis plus de 3 ans en pédiatrie à l'hôpital de Valenciennes et comme d'habitude, cette intrusion galactique fait du bien aux petits malades qui ont des étoiles dans les yeux assure Hubert Bardèche, responsable du groupe Nord de la légion

Ils sont émerveillés, il y en a qui touchent les stormtroopers pour voir si c'est pas des statues, yen a qui ont très très peur de Dark Vador. Ça leur fait un petit moment où ils peuvent respirer, penser à autre chose

Une belle surprise aussi pour les soignants

Ça leur met une grosse bouffée d'oxygène, c'est plein de bonne humeur. Ça leur fait plaisir, ça les détend

Sur les 6000 exemplaires 500 seront vendus par la légion, dont la 501° à l'occasion d'une vente aux enchères pour le service pédiatrie de l'hôpital mais aussi à l'association Lea.

Et puis tout le reste sera distribué à tous les salariés de l'hôpital pour les remercier de leur combat contre la pandémie depuis 2 ans, "une marque de reconnaissance" explique le directeur Rodolphe Bourret qui rappelle que malheureusement l'épisode 5 de cette saga a commencé avec déjà 38 patients hospitalisés, et une unité Covid rouverte cette semaine.