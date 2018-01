Une affaire qui ne sent pas la rose... Un homme de Beaumont-en-Périgord vient d'être placé sous contrôle judiciaire pour des cambriolages en Dordogne. Tout commence fin septembre, quand les gendarmes effectuent une perquisition chez un couple. Encore faut-il trouver le coupable...

Quand les gendarmes arrivent au domicile de ce couple à Beaumont-en-Périgord fin septembre, le mari est introuvable. Après quelques minutes de recherche, l'homme est finalement retrouvé par le Groupe anti-cambriolage de Bergerac et la brigade de Beaumontois. Il s'était caché dans un tas de fumier... Sans doute pour "échapper au flair des forces de l'ordre", plaisantent les gendarmes. Sans doute savait-il en tout cas, cet homme, qu'il n'était pas tout blanc, puisque les gendarmes retrouvent chez le couple divers objets dont certains n’ont plus d’identification, des objets qui semblent avoir une origine quelque peu frauduleuse.

"Après un long et fastidieux travail de recherches, expliquent encore les gendarmes, il ressort que ces objets proviennent de cambriolages". Des vols commis en Dordogne mais aussi dans le Lot et le Lot et Garonne. Au moins une demi-douzaine de cambriolages. Le couple avait aussi la main verte, puisque 45 pieds de cannabis ont été saisis, avec peut-être, qui sait, un petit peu de fumier, pour engrais.