La cuisine, fil conducteur de voyage ! Un Castelroussin et l'un de ses amis viennent de se lancer dans un périple jusqu'à Jérusalem, à pied, en stop, en bus ou en train. Sur la route, ils collectent leurs recettes préférées et les partagent sur un site internet dédié.

Châteauroux, France

Faire de la cuisine une invitation au voyage. C'est le pari relevé par Cooking un the country, un site internet lancé par le Castelroussin Hugo Mallet et l'un de ses amis, Lucas Borgey. Les deux hommes viennent d'entamer un périple de Grenoble à Jérusalem, en stop, à pied, en bus ou en train, avec comme fil conducteur : la cuisine. "On adore manger et découvrir les recettes des pays dans lesquels on va", résume Hugo.

En plus de leur carnet de route, ils compilent ainsi sur leur site les recettes qu'ils ont apprécié pendant le voyage :

le tartarski, un tartare des balkans,

la jota, une soupe slovène à base de haricots blancs, de chou et de morceaux de porc,

ou encore le très calorique dessert Prekmurska gibanica ! :

Exemple de recette avec ce gateau slovène très calorique ! - Capture d'écran site internet Cooking Up The Country

"La cuisine rassemble les gens"

Hugo Mallet

Les deux amis assurent qu'ils ont goûté (et apprécié) toutes les recettes qu'ils relaient. Ils les ont découvertes soit directement chez l'habitant, soit dans des restaurants typiques. "Dans tous les pays que l'on a visités, raconte Hugo Mallet, que ce soit la 'mamma' de 84 ans, son fils ou n'importe qui est derrière les fourneaux, on s'attable ensemble. La cuisine rassemble les gens".

Pour transmettre à leur tour, ils s'efforcent de traduire les recettes en français, même si la barrière de la langue est parfois difficile à surmonter. Et ils s'assurent que tous les ingrédients soient trouvables dans un supermarché en France.

Les deux amis privilégient le stop, ou à défaut le bus ou le train, pour voyager. - © Hugo Mallet/ Lucas Borgey

Hugo et Lucas se donnent encore jusqu'à fin avril avant de revenir en France. Parmi leurs prochaines destinations : le Monténégro, l'Albanie, la Grèce, la Turquie, Chypre, le Liban, la Jordanie et Israël.