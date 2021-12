Un Catalan devient vice champion de France des routiers alors qu'il n’est pas routier !

"J'ai l'impression de faire un hold-up", plaisante Éric Spinelli devant sa coupe qui symbolise sa deuxième place au Trophée des Routiers 2021. Le salarié de la société Express Catalan à Perpignan (Pyrénées-Orientales) vient de remporter ce prix à la surprise générale. Dans son bureau de la société de transport, Joffrey Lefrançois, le directeur, est très fier du résultat de son poulain. "L'idée, c'était de faire un galop d'essai avec Éric et de créer une dynamique pour l'année 2022. Avec cette expérience, il aurait pu entraîner un chauffeur."

Une belle surprise pour l'entreprise

Sauf que le candidat a été plus que performant en terminant en tête de l'épreuve régionale, puis deuxième à l'épreuve nationale de ce Trophée des routiers 2021. "Je ne suis pas routier,je suis responsable d'exploitation. J'encadre les chauffeurs, les manutentionnaires et les exploitants. J'ai mes permis depuis à peine deux ans, et pas plus de 300 kilomètres maximum derrière un volant."

Très rapidement, Éric à compris que le concours était accessible. "Au fur et à mesure des épreuves, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Ce qui est drôle, c'est que l'épreuve où j'ai été le plus mauvais, c'est celle du QCM où j'ai eu 9. Les trois autres épreuves sur la manipulation du camion, j'ai eu 19, 18, 17", s'amuse le vice-champion de France.

Un très beau résultat pour le directeur d'Express Catalan, Joffrey Lefrançois © Radio France - Nina Valette

Mais le responsable d'exploitation explique qu'il doit sa réussite à ses équipes. "C'est grâce à eux si j'ai eu mes permis, si je sais manipuler un camion. Depuis des années, à la moindre question, ils sont là pour me répondre. Certains ont 60 ans, ils savent faire. Et puis ce prix, ça me permet de gagner en crédibilité dans le secteur", reconnaît Éric Spinelli.

Une aventure qui s'est terminée à Paris. "Nous avons été reçus directement au ministère des Transports par la ministre dont j'ai oublié son nom.... Élisabeth Borne, je crois. C'était sympa de visiter un tel lieu", conclu le conducteur occasionnel.