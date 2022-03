Un Catalan inspire une chanson à Stromae

L'album "Multitude" de Stromae est sorti ce vendredi et une chanson fait déjà beaucoup parler d'elle : "Fils de joie". Dans ce morceau, le chanteur belge évoque le fils d'une prostituée. Une histoire directement inspirée du Perpignanais Jimmy Paradis, enfant d'une travailleuse du sexe.

C'est l'un des albums les plus attendus de l'année : "Multitude" de Stromae est dans les bacs depuis ce vendredi 4 mars 2022. Et d'ores et déjà, l'un des titres de l'album fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de la chanson "Fils de joie". Dans ce morceau funk carioca, le chanteur belge évoque le fils d'une prostituée. Cette histoire s'inspire de la vie du Perpignanais Jimmy Paradis, enfant d'une travailleuse du sexe. Le chanteur l'a révélé dans une interview au Parisien.

J'ai raconté mon histoire sur le plateau de "ça commence aujourd'hui" avec Faustine Bollaert en 2020. Stromae a regardé l'émission en plein confinement. Il a été touché et il a décidé d'écrire une chanson en reprenant mes mots, explique Jimmy Paradis au micro de France Bleu Roussillon

Le Perpignanais Jimmy Paradis, dont la vie a inspiré le titre Fils de joie de Stromae © Radio France - Suzanne Shojaei

Au son du clavecin et d'un quatuor à cordes, Stromae parle dans "Fils de joie" de la prostitution dans un style direct. "Je suis heureux qu'on ai pu lever les tabous, raconte Jimmy Paradis. Je suis très content pour tous ces enfants de prostituées qui vont se reconnaître dans cette chanson. Nous sommes des milliers et nous sommes dans l'ombre."

Cette semaine, la société de production de l'émission de France 2 a contacté à nouveau Jimmy Paradis pour organiser une rencontre entre le compositeur belge et celui qui l'a inspiré : "J'espère faire sa connaissance bientôt, à Paris sans doute. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé qu'un rappeur puisse avoir autant d'émotions. Je suis très touché et très ému par sa chanson."