Un célèbre jardinier anglais émerveillé par les massifs floraux dans le bocage mayennais

Joel Ashton, un jardinier anglais régulièrement invité dans des programmes télévisés outre-manche, a récemment fait étape en Mayenne. Et, sur les réseaux sociaux, il s'est dit charmé par les plantations florales de la commune d'Ambrières-les-Vallées.

C'est un spécialiste qui parle. Et pas n'importe lequel. Un jardinier anglais s'il vous plaît ! Le jardinage, en Angleterre, c'est une vieille tradition et on prend ça très au sérieux.

Alors, quand un jardinier d'outre-manche fait un compliment à ses confrères français, ce n'est pas anodin. Joel Ashton, qui participe de temps en temps à de célèbres émissions de la télévision publique sur Channel Four et Channel Five, a publié sur les réseaux sociaux des photos des massifs floraux d'Ambrières-les-Vallées qu'il a découverts lors d'un récent séjour chez nous : "j'ai été fasciné par les efforts déployés dans la ville exquise d'Ambrières-les-Vallées" écrit-il.

Joel Ashton remercie les équipes de la municipalité dirigée par Guy Ménard pour leur travail en faveur de la vie végétale, indispensable pour le bien-être de nombreux insectes.