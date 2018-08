Villers-Rotin, France

Dans un vieux pneu de tracteur rempli de balles multicolores en plastique, un petit Yorkshire Terrier ne sait où donner du museau. Toutes ces balles, c’est le paradis. Cette piscine à balles, c’est l’un des nombreux jeux proposés aux chiens. On y trouve aussi des cerceaux, un tunnel, une balançoire à bascule, un parcours d’obstacles, ainsi que plusieurs petites piscines dans lesquelles revient barboter régulièrement avec délectation Newton, un Labrador noir un peu grassouillet. Aïko, le Husky, préfère pour sa part entraîner les autres chiens à sa poursuite dans une course effrénée à travers le terrain.

Les chiens heureux de pouvoir jouer ensemble

Ce jour-là, Mathilde Pontone surveille 8 chiens dans ce centre aéré que son entreprise, AnimOdom Services, a ouvert le mois dernier à Villers-Rotin, près d'Auxonne. Les maîtres peuvent les amener eux-mêmes, moyennant 10 euros la journée, ou pour 5 euros de plus, Mathilde Pontone peut aller les chercher à domicile et les ramener le soir. Les animaux apprécient de se retrouver ensemble : « ils passent la journée avec des copains, ça permet de sociabiliser certains chiens, et ça permet aussi de les fatiguer. Le soir, quand on les ramène, généralement, on a un toutou qui mange sa gamelle, et qui va dormir jusqu’au lendemain matin ».

Un plongeon dans une piscine à balles © Radio France - Jacky Page

Le comportement des chiens est testé pour déceler ceux qui ne s’entendent pas avec leurs congénères. Pour ceux-là, une formule de visites à domicile peut être proposée. Mathilde Pontone a d'autres projets. En voyant son fils de 4 ans jouer avec un chien dans la piscine à balles, elle s’est dit que ce serait peut-être bien de proposer le mercredi un atelier centre aéré pour les enfants avec leurs chiens. Avec éventuellement un atelier prévention morsures.