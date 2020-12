Un centre de lancer de haches ouvre bientôt ses portes près de Dijon

Voilà une activité qui déchire ! L'agglo dijonnaise se dote à son tour d'un centre de lancer de haches. Très à la mode au Canada cette activité de loisirs est portée chez nous en France par une franchise basée à Lyon.

Venez faire des copaux du côté de Marsannay

Situé dans la zone commerciale de Marsannay-la-Côte en bordure de la RN974 le centre "l'hachez-vous" de Dijon, est le sixième à voir le jour dans l'Hexagone après celui de Lyon, d'Aubagne, de Poitiers, de Rouen et de Nantes.

Un concept qui vient du Canada

Laura et Aurélien, les deux associés, ont découverts le concept au cours d'un voyage au Canada. Laura, ex-commerciale dans le vin et Aurélien, pâtissier rue d'Auxonne, accueillerons le public. Leur centre fait environ 150 mètres carrés, on trouve à l'intérieur 8 lignes de tir. Des lignes accessibles par trois personnes maximum par ligne.

Laura et Aurélien ouvrent leur centre de lancer de hache près de Dijon après un voyage au Canada l'an passé © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas d'alcool

Il faut avoir au moins 14 ans pour pouvoir s'exercer au lancer de hache. Pour ces derniers, il conviendra d'être accompagné d'un adulte. Et bien sur, si l'on pourra se restaurer à l'intérieur du centre, l'alcool, lui est proscrit.

Des règles strictes seront à respecter pour éviter les drames © Radio France - Thomas Nougaillon

Une ouverture retardée par la Covid-19

Normalement le "l'hachez-vous" de Dijon aurait du ouvrir mi-novembre mais avec le second confinement il n'a pas encore pu recevoir ses premiers clients. Ses gérants espèrent ouvrir début janvier. Le principe est un peu le même qu'aux fléchettes ou au tir à l'arc : il faut envoyer une hache dans une cible basée à 4 mètres.

Notre reporter a testé pour nous le lancer de hache Copier

Trois types de haches à lancer © Radio France - Thomas Nougaillon

Trois types de haches

Et il sera possible de jeter trois types de haches. Parmi elles, explique Laura "une hache de type tomawak avec un long en bois pour un poids d'environ 700 grammes". Il y a également une petite hache, plus lourde, dite hache "bucheron" qui pèse 1 kilo et enfin une hache tout-métal, très coupante.

50 euros la partie pour une à trois personnes

Laura et son associé ont investi environ 60 000 euros pour créer cette salle. En attendant de pouvoir enfin ouvrir, ils émettent des bons cadeaux, valables un an et disponible sur leur site internet. Pour une partie d'une heure il faut compter 50 euros.