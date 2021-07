Un cèpe géant trouvé en Dordogne

Un très gros cèpe a été trouvé dans le sud de la Dordogne. Pas un record mais la bête pèse plus de 2 kg tout de même.

Quelle ne fût pas la surprise d'Alain en allant voir ses châtaigniers dans son bois dans le secteur de Loubéjac ( au Sud de Villefranche-du-Périgord, à la frontière avec le Lot-et-Garonne), quand il est tombé sur un énorme cèpe. Aussitôt rapporté à la maison, il a été pesé. Verdict de la balance : 2 kg 100. Alors bien sûr le pied était abîmé et le gros champignon assez avancé, n'est pas forcément très bon pour la consommation, mais pour un ramasseur de cèpes ça n'en reste pas moins un exploit. Même s'il ne s'agit pas d'un record. En octobre 2020, un cèpe de près de 2 kg 500 avait été découvert dans le secteur de Ribérac. Et des cèpes de plus de 3 kg ont déjà été ramassés en Gironde.

Mais si la météo reste clémente ( chaleur et pluies), les gros cèpes pourraient encore se trouver. Il y trois jour, Karim lui a cueilli un beau spécimen de plus de 1kg, 1kg 035 exactement. Et là c'est dans le secteur de Parcoul-Chenaud ( au Nord Ouest de la Dordogne, à la frontière avec la Charente) que ce cèpe de belle taille a été découvert.

Et comme Karim est cuisinier de métier, il a fait une belle fricassée de pommes de terre aux cèpes !

On rappelle que la cueillette des champignons est réglementée, et qu'elle doit se faire soit dans une forêt publique (en quantité limitée), soit dans un bois privé avec accord du propriétaire.