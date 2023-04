Un challenge montagne entre Grenoble et Belledonne pour encourager la mobilité douce

Le départ de cette "Escarpade" sera donné ce samedi 8 avril de la Maison de la montagne de Grenoble , direction d'abord Pontcharra en train, puis 25 km de vélo jusqu'au Plan de la Vache, au-dessus de Pinsot dans le massif de Belledonne. De là, la quinzaine de participants effectuera le lendemain une boucle de 20 km en trail et en ski de randonnée, avant un retour lundi à Grenoble, sur le vélo. Mais il ne s'agit pas d'une course, insiste Solenn Didelle, l'une des organisatrices : "les participants et participantes ne seront pas chronométrés, n'auront pas de dossards, ils seront vraiment en autonomie pour qu’ils puissent eux-mêmes découvrir et avoir une autre approche (...). Et le soir on se retrouve autour d’un bon repas et d’une petite bière tous ensemble et autour aussi d’ateliers pédagogiques."

"Montrer que c'est faisable"

Louis et Solenn Didelle, organisateurs de l'Escarpade © Radio France - Lionel Cariou

Car l’objectif de l’événement c’est d’essayer de décarboner notre approche du sport en montagne. Ce qui demande tout de même un petit effort... "Déjà prendre des peaux de phoque pour monter à un endroit ou un télésiège nous amène, ce n'est pas forcément intuitif, reconnait Louis Didelle, fondateur et co-organisateur de l’Escapade. Et en plus de ça prendre un vélo pour monter à l’endroit où les voitures nous montaient pour aller prendre des remontées mécaniques c’est encore plus difficile... Donc il faut changer les mentalités et il y a du travail. Nous ce que l'on propose c'est essayer de faire quelque chose d'assez cool pour montrer que c'est faisable, et derrière essayer d'inspirer un changement de pratique." Les organisateurs de l'Escarpade militent aussi pour une plus grande fréquence des transports en commun vers les départs de randonnée.

Transports en commun, pistes cyclables et parkings à vélos

Louis a déjà modifié sa pratique : "lorsque l'on va en montagne on ne se dit plus 'où est-ce qu'on veut aller?' On se pose la question : 'où est-ce qu'on peut aller?' Donc on regarde les bus : on va avoir des bus en porte de stations. On a trois portes d’entrée dans Belledonne : Chamrousse, les 7-Laux et le Collet d’Allevard. Donc sur quel transport je peux me greffer pour aller rayonner un peu autour de ces stations-là dans la montagne non aménagée? On se pose la question logistique avant les envies. Et s'il n'y a pas de transports en commun, il y a le vélo... Je me dis que, si jamais on arrive à convaincre les gens que c'est possible d'aller faire du vélo-ski, derrière le vélo montagne où on monte juste pour aller faire une randonnée pédestre, logistiquement ça sera beaucoup plus simple..." Mais il faudrait aussi développer les pistes cyclables en montagne, et les parkings à vélos aux points de départ des randonnées, insiste-t-il. Avec le vélo électrique et l'intermodalité (vélo et train), Louis Didelle se dit que l'on pourra diminuer l'impact environnemental des pratiques de plein air.